Dan Petrescu a dezvăluit marele său atuu în calitate de antrenor: „Tot timpul m-am luptat cu toți conducătorii!”

Dan Petrescu este cel mai bun antrenor român din ultimii ani. „Bursucul” a încercat mereu să își păstreze curată imaginea de tehnician.

Se pare că Petrescu a dezvăluit marele său atuu. Iată ce a declarat antrenorul campioanei României.

„Tot timpul m-am luptat cu toți conducătorii!”

„Eu tot timpul am încercat să mă adaptez la jucătorii pe care îi am, la lotul pe care îl am. Nu sunt un antrenor care să permită foarte multe lucruri, dar, în același timp, dau și foarte mult jucătorilor mei, mai ales din punct de vedere financiar.

Sunt un antrenor care n-a dat nicio amendă în cariera mea de antrenor. Am pedepsit jucătorii prin a-i trimite la echipa a doua, prin a-i face să facă un antrenament în plus, dar financiar nu am vrut niciodată să le iau bani din conturi, tot timpul am încercat să le bag bani.

Tot timpul m-am luptat cu toți conducătorii ca jucătorii să primească bonusuri, bani în plus. Un jucător, indiferent de țară, joacă pentru bani și zile libere. Dacă le poți oferi asta, eu zic că ești un antrenor bun”, a declarat Dan Petrescu, pentru sport.ro.