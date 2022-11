Dan Petrescu a dezvăluit motivul pentru care își laudă mereu adversarii înaintea meciurilor: „Cine face așa e neprofesionist!”

Dan Petrescu, tehnicianul campioanei României, a vorbit recent despre motivul pentru care își laudă adversarii îanintea confruntărilor directe.

Mai exact, Petrescu consideră că ar fi total un gest neprofesionist ca un antrenor să își trateze adversarii „de sus”. Iată ce a spus „Bursucul”.

„Cine face așa e neprofesionist!”

„Eu nu am auzit un antrenor străin mare să vorbească altfel decât de bine de adversar. N-am auzit: ‘Mâine îi batem pe ăia, gata, n-avem nicio treabă!’. Am auzit, în schimb, că întâlnim un adversar puternic, cu jucători buni. De exemplu, când a jucat Sevilla cu noi, directorul sportiv al lor, Monchi, a spus la toată lumea că ‘va fi foarte greu să ne calificăm pentru că CFR are un lot foarte bun, cu jucători excelenți’. Ce trebuia să zică? Că oricum îi batem p-ăștia?

Orice antrenor care subapreciază adversarul n-are nicio șansă în carieră! Când am jucat cu Piunik, aveau nouă jucători ce evoluau în națională. Nu contează care, că e Armenia, Moldova, ăia nu sunt fotbaliști proști. Nu cred că e bine să vorbești despre adversari de sus. Să zici ‘Îi omorâm că jucăm acasă’. Cine face așa e neprofesionist!

Hai să vă dau un exemplu. Luăm meciul cu Sivasspor. Vorbeam cu patronul, în avion, după ce ne-au bătut 3-0 în Turcia. Îi spuneam că oricâți bani am fi băgat în vară, nu puteam să avem lotul lui Sivasspor niciodată.

De ce? Simplu! Dia Saba câștigă două milioane, Mustapha Yatabare tot două milioane, Max Gradel are un milion. Salariile lor sunt imposibil de dat în România”, a declarat Dan Petrescu, pentru gsp.ro.