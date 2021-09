Dan Petrescu a încercat să dea ultimele lovituri pe piața transferurilor! Vinicius, una dintre ținte

„Bursucul” este gata să cucerească un nou campionat în România, astfel că își dorește să formeze un grup puternic cu care să se lupte până în ultima etapă cu rivalele din Liga 1!

Dan Petrescu a fost prezentat oficial la finalul săptămânii trecute și a început deja treaba în Gruia. După ce i-au acontat în primă fază pe Emmanuel Culio, Mihai Bordeianu, Florin Ștefan și Nana Boateng, ardelenii și-au manifestat interesul și pentru doi fotbaliști care au scris istorie de-a lungul timpului pentru CFR.

Potrivit informațiilor GSP, tehnicianul în vârstă de 53 de ani a intrat pe fir și pentru serviciile portarului Beto, dar și pentru cele ale lui Vinicius, plecat chiar în această vară de la Cluj. În cele din urmă niciunul dintre cei doi nu vor reveni la CFR, asta după ce goalkeeper-ul ajuns la 39 de ani s-a retras din fotbal, iar fundașul brazilian al celor de la FCSB a fost blocat de echipa lui Gigi Becali.

Dan Petrescu visează la Vinicius

„Dacă eram la CFR, vă spun că Vinicius și Rondon nu plecau. Știți că am ceva pentru jucătorii cu experiență. Nici pe Itu nu am reușit să îl țin, e profilul care îmi place mie, dar avem jucători pe post. Dacă nu era lista, 100% rămânea. Din ce am văzut la antrenament, Omrani nu a vorbit nimic de plecare, e foarte fericit și foarte concentrat. Nu se știe dacă se mai pleacă de la echipă. Alibec stă cel puțin o lună”, a spus Dan Petrescu zilele trecute pentru Digi Sport.