Dan Petrescu a răbufnit după cele 2 etape de suspendare: „Sper să fie suspendați și arbitrii! VAR-ul este împotriva mea și a lui CFR!”

Dan Petrescu, tehnicianul CFR-ului, a fost eliminat în partida de campionat contra Chindiei Târgoviște. „Bursucul” va sta departe de banca tehnică timp de 2 etape.

Reacția lui Dan Petrescu a fost iminentă. Acesta consideră că VAR-ul este împotriva sa dar și a CFR-ului.

„VAR-ul este împotriva mea și a lui CFR, din păcate. Asta e realitatea!”

„Am meritat suspendarea. Sper să fie suspendați și arbitrii. Eu merit, pentru ce am făcut, recunosc, dar CFR nu are acum 12 puncte, pentru că arbitrul de la Craiova a făcut două greșeli mari împotriva lui CFR. Nu s-a acordat un cartonaș roșu și a curs sânge iar lui Yeboah i s-a dat roșu pentru că a dat în minge și lui Debeljuh, la fel, pentru că a protejat mingea. După aia am mai avut un penalty, mai clar ca nicodată, dar acel arbitru nu a fost suspendat.

Eu am vrut VAR, dar VAR-ul este împotriva mea și a lui CFR, din păcate. Asta e realitatea.

Dacă e penalty, dai penalty. Nu trebuie să fii arbitru ca să vezi asta. Poți să pui la VAR pe oricine, în opinia mea. Unul vede, ăsta nu e roșu, ăsta nu e galben, ăsta nu e penalty. Dar ei, tot ce fac, parcă o fac împotrivă. Nu înțeleg cum iau ei decizii.

Mâine, nu e var și atunci arbitrul poate să greșească. Pentru că e normal să greșească. Dar, dacă ai VAR, la decizii majore nu ai voie să greșești, trebuie să te uitți. Iar dacă ai greșit și la decizii majore, atunci trebuie să fii suspendat și să plătești așa cum plătesc antrenorii.

Eu recunosc că am greșit și merit să plec. Merit 100%. Două etape stau acasî. Să nu mă caute prin tribune, pentru că nu o să mă găsească. Nu o să stau la meci, așa că degeaba mă caută. O să stau acasă”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Șahtior Soligorsk.