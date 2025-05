Dan Petrescu a răbufnit la conferința de presă dinaintea meciului cu FCSB: „Noi suntem cu Renault și ei au Mercedes. Vor fi în grupe 150%”

Dan Petrescu a reușit un sezon bun pe plan intern cu CFR Cluj, însă eliminarea din Conference League încă îl bântuie. „Bursucul” a răbufnit în ultima conferință de presă din acest sezon și a dezvăluit de ce echipa sa a fost eliminată de o manieră clară de Pafos și totodată i-a lăudat pe rivalii de la FCSB.

Dan Petrescu îi solicită lui Neluțu Varga investiții pentru performanțe europene

CFR Cluj nu a avut un sezon de excepție, însă a fost unul bun per total. Ardelenii au câștigat Cupa României și și-au asigurat poziția secundă înainte de ultima etapă din SuperLiga, însă eșecul pe plan european continuă să îi provoace coșmaruri lui Dan Petrescu.

La ultima conferință de presă din acest sezon, premergătoare partidei cu FCSB, „Bursucul” a fost prezent ─ deși are probleme de sănătate ─ și a dezvăluit care este diferența dintre CFR Cluj și alte echipe care investesc în jucători, inclusiv FCSB:

„Dacă mă aflu aici înseamnă că mă simt bine. A fost un sezon foarte greu, nu fantastic, dar bun. Dacă luam dubla era fantastic.

Am fost de departe cea mai spectaculoasă echipă. CFR a jucat cel mai frumos fotbal. În mai, anul trecut, era o echipă, iar acum este altă echipă.

Chiar dacă în cupele europene s-a spus că a fost un dezastru, Pafos a câștigat titlul și Cupa în Cipru și au un buget de 5 ori mai mare decât al nostru. N-ați vrea să știți ce salarii au acolo. Dacă vă spun, vă speriați.

Pe mine nu mă interesează că jocul cu FCSB nu are miză. Eu o să bag o echipă să câștig. Mă aștept să văd și la ei același lucru. Sigur vor juca Olaru, Lixandru, Șut.. mă aștept să-i văd pe majoritatea, chiar dacă vor mai odihni din jucători.

N-am nicio asigurare din partea patronului pentru transferuri, dar încă nu am discutat. Despre revenirile lui Burcă și Muhar eu știu tot din presă, alte informații nu am. Mie-mi place, într-adevăr, să am jucători pe care-i cunosc.

Cu puțin noroc putem ajunge în Conference League. Pentru Europa League trebuie să investim mai mult. FCSB l-a vândut pe Coman, în rest doar au adus jucători.

Asta e realitatea, dacă Petrescu are jucători cu care să lucreze va face treabă. Nici cu bani nu ai siguranța că vei reuși, dar fără bani sigur nu se poate”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.

Dan Petrescu, comparație uluitoare între CFR Cluj și Pafos: „Noi suntem Renault, ei sunt Mercedes”

Dan Petrescu este sigur că FCSB va accesa din nou grupele unei competiții europene, datorită investițiilor constante în lotul de jucători.

Antrenorul lui CFR Cluj a făcut comparație exagerată între echipa sa și a celor de la Pafos, formație ce a învins-o pe CFR Cluj în play-off-ul de Conference League din acest an:

„Dacă la anul se va vrea din nou să refacem echipa, eu nu am o problemă, dar și cerințele să fie mai mici. FCSB poate repeta sezonul european din acest an 150%, ei doar cumpără, n-am auzit să vândă ceva.

Sigur vor fi în grupe. Sper ca mai multe echipe să facă asta. Când i-am bătut pe ăia din Franța (Rennes), unde jucau cel mai bun jucător din lume acum, de la Barcelona (n.r. – Raphinha) și Camavinga, ne-au făcut de rușine.

Noi suntem Renault și ăia au Mercedes. Dacă noi aveam Mercedes și ei Renault și pierdeam, mai ziceam. Deocamdată la CFR nu s-a întâmplat.

Echipa asta care ne-a eliminat (n.r. – Pafos) a câștigat campionatul și cupa și continuă să cheltuie”, a mai spus Dan Petrescu.