Jucătorii lui ”U” Cluj vor victoria cu Rapid

FC Universitatea Cluj luptă pentru locul al treilea la partida din ultima rundă a play-off-ului în fața celor de la Rapid București

Partida de sâmbătă, programată la ora 18:00, este una specială și pentru Bogdan Mitrea, care va bifa ultimul meci al carierei chiar în fața fanilor echipei la care a crescut, a anunțat site-ul oficial al echipei ardelene.

„Este ultimul meci al carierei. E un mix de sentimente, am momente în care îmi pare rău că renunț și momente în care știu că e decizia bună. Am momente în care mă bucur mai tare de antrenament, e un mix. Încerc așa să îmi imaginez atmosfera de sâmbătă și sper doar să nu plâng, atâta îmi doresc. Jucăm pentru locul trei, nu ne gândim ce o să facă Craiova, ci că noi trebuie să câștigăm și atunci clar podiumul este asigurat. Acesta a fost gândul toată săptămâna, vrem să nu facem greșeala pe care a făcut-o Rapid săptămâna trecută. Vrem să fim concentrați să terminăm cu o victorie. Și personal, și ca echipă, cred că ar fi cel mai frumos lucru după acest sezon minunat„, a spus Bogdan Mitrea.

„Am câteva momente frumoase, dar nu prea pot să spun unul. Debutul la echipa națională, însoțit de gol, cred că ar fi cam cel mai frumos, pentru că mereu mi-am dorit să ajung acolo, chiar și când eram junior. Te emoționezi mai mult când îți vezi familia sau se vorbește de familie sau de cei apropiați. Atunci te emoționezi mai tare, pentru că strict de fotbal e o fericire, e un sport.

Eu de câte ori mă gândesc la fotbal, mă gândesc cu fericire. Am mai avut momente, cum ar fi câștigarea trofeelor, atunci când am jucat în cupele europene sau când am ieșit al treilea golgheter la Viitorul. Sunt câteva dacă le enumeri, per total am mult mai multe momente fericite decât cele nefericite. Cred că a fost mai greu la început, până mi-am intrat în ritm sau până când am învățat că trebuie să muncești mai mult dacă vrei să joci fotbal. Atunci imediat am lucrat cu domnul Hagi, iar din momentul acela, nu a mai fost greu neapărat, ci o conștientizare și jucam cu drag. Am început să mă schimb eu până să mă duc la dânsul, dar atunci mi s-au confirmat multe lucruri și de aia am și reușit să mă transform la Viitorul”, a completat fundașul crescut de Universitatea.

„Mi-am propus să fac altceva ca sport, să mențin ritmul acesta de antrenamente dimineață și sper să mă țin de ce mi-am propus. Știu că va fi greu, poate nu de luni, dar de luna următoare, de când echipele încep pregătirea, o să încep să simt lipsa. Sper să îmi țin mintea ocupată și atunci trecerea va fi mai ușoară”, a mai declarat Mitrea.