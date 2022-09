Dan Petrescu a vorbit despre plecarea de la CFR Cluj! Unde vrea să antreneze tehnicianul campioanei

Patronul lui CFR Cluj, Ioan Varga, a confirmat, miecuri, că Dan Petrescu rămâne antrenorul echipei, iar tehnicianul a oferit o primă reacție.

Dan Petrescu vrea să antreneze o echipă din Anglia

Dan Petrescu a dezvăluit care sunt condițiile în care va pleca de la CFR Cluj. „Nu ştiu de ce s-a făcut aşa mare scandal pe asta. Nu am zis ca vreau să plec de la CFR, patronul nu a zis că vrea să mă dea afară.

Cineva a încercat să arunce informaţie sau la conferinţa mea de presă a crezut lumea că plec, nu am înţeles de ce a fost atâta tam-tam, eu fiind şi bolnav zilele astea… m-a sunat multă lume, nu am vrut să vorbesc, am vrut să mă fac bine.

Nu am înţeles nimic nici eu din ce a fost, am zis mereu că nu vreau să plec de la CFR, mereu m-am întors aici. Dacă cei din conducere vor considera că nu am rezultate, nu am ce să fac, nu pot să decid, nu sunt patronul, pot să decid echipele de start, antrenamentele.

Am contract doi ani, vreau să îl duc la capăt. Dacă nu voi reuşi, va fi faptul că am fost dat afară sau vine o echipă din Anglia, o echipă foarte bună, plăteşte clauza şi mă ia”, a declarat Dan Petrescu, pentru Orange Sport.