Dan Petrescu, alarmat înaintea duelului din Cupă: „Un meci foarte greu. Sunt puţine soluţii!”

CFR Cluj joacă în această seară, de la ora 21.30, în compania celor de la CSU Craiova, în 16-imile Cupei României!

Ardelenii se confruntă cu mai multe probleme de efectiv în momentul de față, astfel că accidentările lui Denis Alibec și Bilel Omrani i-au dat planurile peste cap lui Dan Petrescu. Înaintea startului partidei din această seară, tehnicianul CFR-ului s-a plâns de dificultatea acestui duel, dar și de lotul „subțire” pe care îl are la dispoziție la ora actuală.

”Va fi un meci foarte greu. Venim la trei zile, de abia am jucat cu Craiova, la noi, acum jucăm la ei. Toată echipa care a jucat la Cluj a rămas la noi. Cei care pot să joace la Arad, au rămas acasă. Sunt puţine soluţii, toţi atacanţii sunt accidentaţi. E şi Dusan ( n.r. Celar, pe bancă), l-am antrenat două zile, nu îl cunosc, sperăm să facem faţă, vom vedea.

Va fi greu, Craiova are tot lotul, toţi trei atacanţii. E bine că pot vedea câţiva jucători, iar fiecare care intră trebuie să demonstreze că merită să fie la Cluj. Vreau să vad câţiva jucători pe care nu îi ştiu, Tahiri, Rodriguez, Ştefan. Craiova are jucători foarte buni, dar sperăm să facem o impresie frumoasă.

Nu uitaţi că în fiecare an jucăm în Europa, e normal că nu băgam echipa cea mai bună, dar nu voiam niciodată să pierd. Îmi pare rău că nu am câştigat nicidoata Cupa, la Urziceni am pierdut finala. Dacă nu aveam meciurile din Europa, băgam echipa cea mai bună. E o situaţie disperată, a venit meciul într-un moment greu”, a declarat Dan Petrescu, înaintea partidei cu CSU Craiova.

Cum arată echipa CFR-ului pentru duelul cu CSU Craiova

CFR Cluj: Figueiredo – Butean, Cestor, Hoban, Ștefan – Tahiri, Rodriguez, Boateng – Deac, Gondiu, Chipciu

Rezerve: Hindrich, Ciobotariu, Grahovac, Sigurjonsson, Gîdea, Fofana, Rusu, Celar, Fica