Dan Petrescu, anunț despre viitorul său la CFR Cluj: „Am mai multe oferte! De asta depinde!”

CFR Cluj mai are un test de dat în acest sezon. Ardelenii se vor lupta cu cei de la FCU Craiova în barajul de accedere în Conference League.

Dan Petrescu, tehnicianul echipei din Gruia, a vorbit înaintea meciului și despre viitorul său. Iată ce a spus „Bursucul”.

„Am mai multe oferte! De asta depinde!”

„Am mai multe oferte, dar din Coreea nu. Am din alte țări, dar mai am contract un, nu pot să ascult ofertele până când patronul nu-ți dă acordul. Mai am contract un an, știți clauza pe care o am. Eu îmi doresc să rămân, depinde și de rezultatul cu U Craiova 1948.

Nu o să decid eu după meci dacă rămân. Eu vă zic realitatea, mai am un an de contract și vreau să-l duc la capăt dar nu depinde de mine. Se va știi mai bine după meciul de mâine.

Prin câte am trecut eu în 6 ani aici ce să mai zic. Bergodi e un antrenor senzațional, un gentleman. Asta e realitatea în momentul de față, mai am un an de contract. Nu am ce să zic, s-a mai întâmplat așa”, a declarat Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.