Dan Petrescu avertizează: „Îmi doresc să câștigăm cel puțin un trofeu în sezonul viitor”

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că și-a propus ca în viitorul sezon să câștige cel puțin un trofeu, după ce anul trecut a fost cel mai bun al carierei sale la formația clujeană.

Echipa ardeleană a terminat sezonul trecut pe poziția a doua în clasamentul Superligii și a câștigat Cupa României

‘Sunt pregătit de un sezon lung și greu, și sper să avem rezultate foarte bune, după ce anul trecut a fost cel mai bun sezon al meu personal la CFR, chiar dacă nu am luat campionatul. Sper să facem la fel un sezonul excelent, sper ca jucătorii să vină entuziasm și să demonstreze că merită să joace la CFR. În același timp îmi doresc să câștigăm cel puțin un trofeu. Asta e părerea mea că a fost cel mai bun sezon anul trecut, pentru că știu în ce condiții s-a lucrat și de aceea consider că a fost cel mai bun sezon’, a declarat Petrescu.

Referitor la lotul pe care îl are la dispoziție, tehnicianul clujean a precizat că are mulți jucători pe care nu îi cunoaște și nu știe câți vor fi păstrați.

‘Sunt opt jucători plecați la naționale, sunt jucători care nu au venit, avem mulți tineri, mulți străini care au fost împrumutați la diviziile B și C, pe unii nici nu-i știu, nu îi cunosc. Sunt foarte mulți la antrenament, dar să vedem care dintre ei vor rămâne și pentru cantonamentul din Austria. Orice antrenor din lume își dorește să aibă cea mai bună echipă, și eu îmi doresc cei mai buni jucători, pentru că până la urmă jucătorii te fac mare antrenor. Așteptăm un fundaș central din Nigeria, dar nu a jucat fotbal de un an, nu știu ce putem să cerem de la el. Burcă era prioritatea noastră, m-aș fi bucurat foarte mult să se întoarcă, pentru că este un lider și cunoaște bine grupul, dar e normal să se gândească la el și familia lui. Dar sunt convins că el își va încheia cariera aici la Cluj. Noi trebuie să luăm jucători români, pentru că lista cu jucători străini e cam închisă. Ne dorim cu toții ca Louis Munteanu să rămână. Cine nu și l-ar dori pe Louis Munteanu în echipă? A făcut un sezon excelent anul trecut, nici eu nu mă așteptam să dea atâtea goluri și să aibă un impact atât de mare’, a adăugat acesta.

Dan Petrescu s-a declarat nemulțumit de lotul pe care îl are în acest moment la dispoziție, dorindu-și un număr mai mare de jucători pentru viitorul sezon: ‘Din păcate, sezonul începe foarte repede, pe 5 iulie este primul meci, nu știu cum vom reuși să ne pregătim. Din punct de vedere fizic nu voi face pregătirea pe care o fac de obicei, pentru că sunt prea puține zile. Din păcate, vor fi accidentări în sezonul ăsta, asta cred eu din experiența mea. De aceea cred că va trebui să avem mulți jucători, doi sau trei pe post. Eu zic că FCSB a dat un exemplu atunci când a avut 33 de jucători. Trebuie să ai mereu un lot puternic. Încă nu sunt mulțumit de ceea ce avem la echipă, dar ce putem să facem? Sper să reușim să facem un lot puternic pentru a avea rezultate pe toate trei fronturile, cupă, campionat și cupele europene’.

Tehnicianul și-a exprimat speranța că va reuși să-și ducă la final contractul cu CFR Cluj, care expiră peste doi ani.

‘Eu am avut un sezon foarte bun anul trecut, m-am atașat foarte mult de CFR Cluj, e ca a doua casă a mea. De fiecare dată când plec îmi e dor de Cluj, sper că acum să îmi termin contractul. Mai am doi ani de contract, dar știți cum e la prima înfrângere, ce haos a fost anul trecut. Noi când am bătut anul trecut cu 4-0 în Giulești nici nu s-a vorbit despre CFR Cluj, doar despre Rapid, măcar că eram și noi pe acolo. Dar în schimb când pierdem, primul lucru Dan Petrescu este de vină’, a mai spus Dan Petrescu.

Echipa de fotbal CFR Cluj a terminat sezonul trecut pe poziția a doua în clasamentul Superligii și a câștigat Cupa României, astfel că va evolua în preliminariile Europa League.