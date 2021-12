Dan Petrescu, desființat de MM Stoica: „Trebuie amendat! Te faci de râs când spui asemenea bazaconii”

Oficialul celor de la FCSB l-a contrat dur pe antrenorul celor de la CFR Cluj, după ce acesta s-a arătat deranjat de faptul că regulamentul LPF nu îi permite să folosească toți jucătorii aflați sub contract cu echipa sa!

Dan Petrescu a fost extrem de nemulțumit la ultima sa conferință de presă și a ținut să îndrepte noi săgeți către cei de la Liga Profesionistă de Fotbal, asta după ce, mai întâi, îi criticase pe aceștia pentru programarea meciurilor. După ultimele sale declarații,”Bursucul” a fost atacat de către MM Stoica, omul alături de care a reușit să cucerească titlul de campion cu Unirea Urziceni, în anul 2009.

„Sunt siderat! Ești de o viață în fotbal. Nici de acum nu știi ce înseamnă o listă? De ce l-ai mai adus pe Culio? Tu nu vrei liste și vrei să bagi orice jucător? Te dezafiliază UEFA! N-am văzut așa ceva de când sunt, să spui atât de multe enormități? Trebuie să ai jucători crescuți de club, jucători formați la nivel național. Petrescu cred că nu știe că trebuie să aibă listă și în Europa. Omule, există legi! Nu poți să dai replică unor asemenea enormități.

Mi-e milă de Cristi Balaj. El trebuie să-i explice unele chestii. Cum să nu pricepi nimic din fotbal? Doamne, doamne! Butean și Hoban îi lipsesc acum lui Petrescu? Spune numai enormități, n-are nicio logică! Dumnezeule mare, mi-e groază! Ăsta e antrenorul echipei care conduce fotbalul românesc en-fanfare.

Nu poate spune așa ceva fără să fie amendat. Sunt bazaconii mari de tot. Te faci de râs când spui asemenea inepții! Cum să fie lista cât de mare? Lista are 25! Crește-ți jucători și fă lista B cum o are Hagi. Te plângi că ai o zi în minus de odihnă? Și noi am avut cu Rapid o zi în minus, dar nu ne-am plâns. Te doare capul!”, a declarat MM Stoica, potrivit Telekom Sport.