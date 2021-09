Dan Petrescu, despre situația jucătorilor renegați: „Nici nu i-am văzut la antrenamente!”

„Bursucul” este gata să înceapă curățenia în lotul campioanei României, astfel că plănuiește să renunțe la mai mulți jucători din actualul lot al CFR-ului!

Dan Petrescu a început deja treaba în Gruia. După ce i-a acontat în primă fază pe Emmanuel Culio, Mihai Bordeianu, Florin Ștefan și Nana Boateng, tehnicianul în vârstă de 53 de ani este decis să renunțe la serviciile mai multor fotbaliști. Giedrius Arlauskis, Guessouma Fofana, Anas Tahiri, Iasmin Latovlevici și Alexandru Chipciu sunt cele cinci nume care ar avea șanse minime să rămână după venirea actualului antrenor.

Întrebat despre situația acestora, Petrescu a dezvăluit că nici măcar nu i-a văzut la antrenamente, în ciuda faptului că CFR Cluj a disputat deja și primul amical în mandatul noului tehnician. Ulterior, „Bursucul” a vorbit și despre situația lui Giedrius Arlauskis, care ar fi decis să nu mai continue la Cluj după plecarea lui Marian Copilu.

„Problema numărul 1 a mea este numărul de jucători care pot fi înscriși pe lista UEFA și pe lista de campionat. Nu avem jucători formați de club, suferim foarte mult și în România și la UEFA. E un număr foarte mic, în opinia mea. Nu am dat pe nimeni afară, cum se spune de Arlauskis. De când am ajuns, eu nu l-am văzut până acum. Trebuia să trec la lista UEFA portarii, cum să îl trec dacă e accidentat?

A vorbit cu Mara, i-a spus că face tratament în Lituania. Nu m-a sunat pe mine, când a venit în țară știu că a spus că a venit pentru o anumită persoană. Cum să fie de ajutor accidentat?

Voiam atacant, am vorbit cu el, un jucător foarte bun, ne-am înțeles cu el, dar am aflat că nu aveam pe ce listă să îl punem. Au apărut titluri că i-am dat afară, eu nici nu i-am văzut la antrenamente. Mie îmi place să am de unde să aleg, voiam să trec mai mulți pe listă, dar nu avem loc. Nici în campionat nu avem loc, asta e problema”, a spus Dan Petrescu, potrivit Digi Sport.