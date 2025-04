Dan Petrescu, foarte impresionat de proprii jucători, după victoria cu Universitatea Craiova: ”Incredibil! Nu te aștepți!”

CFR Cluj a învins-o pe Universitatea Craiova, în SuperLigă, cu scorul de 2-0, în etapa a treia de play-off.

Kamara (minutul 22) și Korenica (minutul 44) au marcat golurile formației antrenată de Dan Petrescu, iar la conferința de presă de la final, antrenorul din Gruia nu s-a ferit să-i laude pe cei trei jucători care au combinat excelent la faza primului gol și au lăsat fără replică apărarea Craiovei.

Dan Petrescu i-a lăudat pe Kamara, Simao și Korenica, după CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-0

”Kamara are un talent incredibil. Poate până acum nu l-a arătat, dar în ultimul timp îl arată și ne bucurăm pentru asta, e în formă maximă.

Simao are pasele astea la care nu te aștepți. Poate juca și în stânga și în dreapta, are o imaginație incredibilă pentru un fundaș lateral. Și eu am fost fundaș lateral, el poate face diferența. I-am dat libertate să facă aceste lucruri, e un jucător de clasă.

A fost o acțiune în 3, cu Korenica. Despre el ce să mai spunem? Numai la superlativ se poate vorbi despre un asemenea jucător, joacă pe orice poziție și își face treaba extraordinar de bine”, a declarat Dan Petrescu.