Dan Petrescu, foc și pară după eșecul cu FC U Craiova: „Nu degeaba voiam să amânăm acest meci/ O apărare de Divizia C!”

CFR Cluj a pierdut în această după-amiază pe terenul celor de la FC U Craiova 1948 (1-3) în cadrul etapei a 2-a din Liga 1. Campioana României a fost dominată de olteni, iar Dan Petrescu a avut o reacție pe măsură.

Mai exact, „Bursucul” s-a enervat teribil pe defensiva sa, care, după spusele sale, „parcă era o apărare de Divizia C”.

„Toată echipa a fost sub nivel și s-a văzut asta. Cei de la Craiova au zburdat pe teren!”

„Victorie meritată a Craiovei. A fost echipa mai fresh, mai proaspătă. Nu degeaba voiam să amânăm acest meci. La 1-0 noi am avut o ocazie mare, dacă făceam 2-0 poate era mai bine.

Am avut ocazie mare și la 1-1 prin Debeljuh. Repriza a doua am intrat foarte rău, după un minut era 2-1. Era foarte greu să revenim apoi, pentru că au fost mult mai proaspeți, s-a văzut clar că erau mult mai bine decât noi.

Nu are rost să ne legăm de mici episoade, decât să felicităm adversarul. E o lecție pentru viitor. Mă aștept la mai mult de la toți jucătorii. Toți jucătorii au fost sub nivel, singurii care au scuze sunt Deac și Camora, care joacă meci de meci și n-am avut pe cine să bag în locul lor. În rest, toți jucătorii au fost sub nivel.

Nu mi-a plăcut ce am văzut azi în apărare. Știți cum era CFR înainte în apărare, astăzi parcă era o apărare de Divizia C. Nu doar apărarea a greșit, toată echipa a fost sub nivel și s-a văzut asta. Cei de la Craiova au zburdat pe teren, trebuie să îi felicităm”, a declarat Dan Petrescu, pentru cei de la Orange Sport.

Echipele folosite:

FCU Craiova 1948: Popa – Negru (R. Grigore 90’), Duarte, Paramatti, Huyghebaert – Asamoah, Achim – Baten (Marquet 80’), Bauza (Sidibe 90’), van Durmen (Chiţu 86’) – Compagno

Antrenor: Marius Croitoru

CFR Cluj: Bălgrădean – Braun, Graovac, Yuri Matias, Camora – Deac, Boateng (Hoban 78’), Muhar (Bordeianu 63’) – Ad. Păun (Hammershoy-Mistrati 46’), Debeljuh (Jefte Betancor 46’), Petrila (Gîdea 78’)

Antrenor: Dan Petrescu