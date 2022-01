Dan Petrescu, îngrijorat în privinţa ultimelor transferuri de la CFR: ,,Asta va fi o problemă pentru amândoi”

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre ultimele mutări pe care le-a realizat formaţia sa pe piaţa transferurilor.

,,Bursucul” se arată destul de îngrijorat în privinţa lui Sergiu Buş şi a lui Marko Dugandzic în acest moment, însă are încredere că minutele oferite în teren pentru aceştia îi vor aduce la un nivel optim pentru campioana ultimelor patru sezoane din Liga 1.

,,Buş a jucat în cele două meciuri câte 45 de minute şi cred că s-a văzut lipsa jocurilor la el. Atitudinea lui e bună, a avut şi vreo 2-3 ocazii, dar dacă nu ai meciuri în picioare e greu să marchezi indiferent cu cine joci. Lui Buş îi mai trebuie puţin timp. Iar Marko Dugandzic a ajuns foarte târziu în cantonament, nu am apucat să-l văd la niciun meci, doar la 2-3 antrenamente cu mingea. Fizic şi el este bine, dar nici el nu are meciuri, pentru că la Soci a fost accidentat în ultima perioadă. Iar asta va fi o problemă pentru amândoi. Numai meciurile îi vor ajuta să ajungă la forma maximă şi să marcheze. În meciuri îi vom vedea, dar va mai trece timp până îi vom vedea la forma maximă. Sunt conştient că toată lumea vrea un impact imediat din partea lor, dar eu sunt conştient, am experienţă… Şi Buş şi Marko trebuie aşteptaţi. Sperăm ca Debeljuh să rămână în forma de acum… el e cel mai în formă atacant, se prezintă foarte bine.

Lista e foarte scurtă la CFR, sunt mereu probleme, trebuie să mai renunţăm la ceva jucători. Eu sper ca Itu să fie în acea listă şi să fie chiar titular la primul meci. Dar cel mai important e ca el să se refacă, pentru că s-a accidentat la ultimul meci şi nu ştim cât de grav e şi când va relua antrenamentele.”, a declarat Dan Petrescu, pentru CFR TV.