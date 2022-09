Dan Petrescu intervine după ultima decizie a lui Gigi Becali: „Nu așa se face fotbalul!”

Petrescu s-a arătat deranjat de anumite critici pe care le-ar fi primit pentru titularizarea lui Jefte și spune că nu este în regulă modul în care procedează echipe precum CFR Cluj, FCSB sau Universitatea Craiova cu unii jucători, dând exemplul lui Vadim Rață, de la vicecampioana României, care este dat afară după doar trei meciuri.

„Nu-mi venea să cred ratarea aia a lui Vito, sincer, dar am văzut la televizor și am înțeles de ce. I-a sărit, altfel nu înțelegeam cum poți să ratezi de acolo. Pentru moralul lui Vito e fantastic. Din primul meci, când am avut cu armenii aici, s-a accidentat la spate și nu și-a mai revenit. Era cu moralul jos, s-a bucurat enorm, l-am văzut foarte fericit.

Și Jefte avea nevoie de moral, îmi pare rău că nu a dat al doilea gol. Știți cum e la CFR, FCSB și Craiova: ‘n-a dat gol, îl dăm afară, luăm altul!’. Așa e aici. Eu nu mai înțeleg nimic. Eu am calmitate, știu cine e bun și cine nu. Dar lumea, conducerea, fanii zic că ăla nu e bun, că e prost. Antrenorul ăsta a făcut și el ceva 5 ani pe aici. De ce n-aveți încredere în el?

Credeți că bag pe cineva care nu e bun? La primul meci când va juca prost, iar va începe lumea să spună că nu știu ce. Așa e la cluburile mari. Vedeți și la FCSB câți jucători vin și pleacă. Joacă Rață trei minute, nu e bine. Nu se face așa fotbalul, dar asta este realitatea la noi”, a spus Dan Petrescu, după meciul cu FC Voluntari.