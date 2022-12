Dan Petrescu laudă Farul, după ce a eliminat-o din Cupa României! Pe cine vede favorită la titlu

CFR Cluj s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după 0-0 în deplasare cu Farul, echipa manageriată de Gheorghe Hagi fiind eliminată.

Farul are o echipă valoroasă și merită să fie lider în Superlșigă, recunoaște Dan Petrescu

Cele două echipe din Cluj-Napoca, CFR și “U”, au terminat Grupa C pe primele două locuri și au acces, împreună, în sferturile de finală ale Cupei României. În schimb, liderul Farul și Rapid (locul 3 în Superligă) au fost eliminate.

După meci, antrenorul Dan Petrescu și-a lăudat elevii pentru performanța obținută și a tras primele concluzii după un sezon în care echipa pe care o pregătește a jucat 37 de meciuri, câștigând 20.

„Nimeni care vine aici nu are un meci ușor cu Farul. Chiar dacă joacă în 10, 11 sau în 9. Au o echipă valoroasă, s-a văzut și astăzi. Merită să fie acolo, pe primul loc în campionat. Asta e realitatea.

Obiectivele noastre până acum sunt toate îndeplinite. Ne-am calificat în primăvara europeană, suntem în sferturi în Cupă, iar în campionat suntem pe locul doi, la patru puncte de lider. Până în momentul de față, 37 de meciuri, am făcut un an foarte bun”, a spăus el.

Favorită la titlu este Farul, deoarece joacă foarte bine, argumentează Dan Petrescu

Tehnicianul campioanei este de părere că Farul are prima șansă la titlu și își argumentează afirmația. „Șase echipe din play-off, toate se vor bate pentru campionat. FCSB, Craiova, Sepsi și Rapid, toate se vor bate la titlu.

Dar favorită e Farul, pentru că joacă foarte bine, are și soluții. Au odihnit niște jucători astăzi.

A fost o grupă cu echipe bune, Rapid, Farul, U Cluj. E foarte bine că am câștigat grupa, sunt mulțumit. Cupa n-a fost niciodată un obiectiv pentru noi, dar am zis să încercăm, dacă tot am ajuns aici. Voiam să câștigăm azi, dar au stat foarte bine în teren cei de la Farul.

Ne așteaptă un drum lung până la Cluj, apoi drum lung până la Botoșani. Să vedem ce reușim să facem”, a spus Dan Petrescu.