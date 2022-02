Dan Petrescu nu este la prima abatere. George Galamaz: ”M-a înjurat. L-am înjurat şi eu!”. Ce a urmat

În timpul meciului CSU Craiova – CFR Cluj, scor 1-1, Dan Petrescu a fost surprins de camere în timp ce își înjura un jucător.

Momentul a fost comentat și de George Galamaz. Fostul fundaș central a povestit un episod, amintit și de Mihai Stoica, în care acesta a fost de asemenea înjurat de tehnician și ce a urmat după aceea în relația dintre cei doi. Scena a avut loc în autocar, pe vremea în care cei doi erau la Unirea Urziceni.

„MM a prezentat varianta light, uşoară. Eram într-un turneu în Scoţia, aveam un amical la baza lui Glasgow Rangers. Fiind amical, nefiind multă lume pe acolo, am câştigat şi am avut cu toţii o evoluţie bună. Fiind linişte, l-am auzit pe Dan Petrescu înjurându-mă. Am rămas surprins, pentru că eu consideram că lucrurile funcţionau bine, conducând şi având o evoluţie bună. Poate am greşit vreo pasă, dar nu ceva flagrant, de aceea am rămas surprins. A fost o chestie banală.

Am auzit cum m-a înjurat. M-am oprit şi l-am întrebat <<pe mine m-ai înjurat?>> Da! Am continuat meciul, la sfârşit, după duşuri, am urcat în autocar şi, el stând pe bancheta din faţă şi băieţii pe locurile lor, am ţipat şi eu la el. I-am spus că mă poate înjura, dar nu de morţi. Şi l-am înjurat şi eu! Ne-am certat, el nu a mai spus nimic. Dar Dan Petrescu nu e un tip ranchiunos, a doua zi am discutat ca bărbaţii şi nu s-a mai întâmplat nimic. Am rămas surprins să mă înjure doar dintr-o fază banală.