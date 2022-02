Dan Petrescu privește partea plină a paharului, după a 4-a remiză la rând: ”Măcar nu am mai fost egalați în ultimul minut”

CFR Cluj nu a reușit să câștige nici cu UTA Arad, scor 0-0. Astfel, campioana din Liga 1 nu a câștigat niciun meci în acest an, contabilizând patru egaluri la rând de la reluarea campionatului.

La capătul partidei din Gruia, Dan Petrescu a fost mulțumit de jocul echipei sale, dar dezamăgit de rezultatul înregistrat.

De asemenea, antrenorul liderului din campionat a avut și un mesaj pentru Deac, Bordeianu și Neguț.

„Măcar nu am mai fost egalați în ultimul minut. Avem două lucruri pozitive, că nu am luat gol și că nu am fost egalați pe final. Au dat tot ce au avut mai bun jucătorii. S-a nimerit să fie Deac cel mai bun de la noi și i-am zis că nu sunt supărat că a ratat cu poarta goală. Dacă nu alergi și nu te implici, atunci sunt supărat.