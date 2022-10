Dan Petrescu, pus la punct de un fotbalist din Superligă: „Nu are o relaţie bună cu jucătorii”

Atacantul croat Marko Dugandzic a ajuns la CFR Cluj pe 11 ianuarie 2022, dar pe 22 iulie a semnat cu Rapid.

Dan Petrescu l-a folosit pe Marko Dugandzic în doar 14 meciuri la CFR Cluj

A jucat 13 meciuri în sezonul trecut, marcând un singur gol, dar a devenit campion. În actuala stagiune a bifat un singur meci, cel din prima etapă, împotriva Rapidului, după care a luat drumul Giuleștiului.

Și a intrat în inimile suporterilor Rapidului chiar de la primul meci, după ce a deschis scorul în partida cu FCSB. Acum este pregătit să joace împotriva fostei echipe.

„Sunt gata, am avut un pic de pauză, pentru că am fost suspendat cu Farul, dar voi da ce am mai bun să ajut echipa. Meciul cu CFR Cluj este special, am petrecut o perioadă frumoasă acolo, nu foarte lungă, dar sunt amintiri plăcute.

În viaţă, nu trebuie să ai regrete, perioada petrecută la CFR a fost frumoasă, deși lucrurile n-au mers prea bine pentru mine. Nu prea am avut oportunităţi să joc. Începutul anului nu a fost prea bun pentru mine, astea sunt deciziile, asta e viaţa fotbalistului, eu am dat tot la antrenamente şi meciuri.

Dan Petrescu nu e un antrenor care să aibă o relaţie bună cu jucătorii, dar e profesionist, îţi spune ce vrea de la tine, totul a fost corect din partea mea şi a lui.

Asta a fost decizia lui, ca eu să plec, sunt doar un jucător, clubul decide ce face cu jucătorii lui”, a declarat Marko Dugandzic, pentru Orange Sport.