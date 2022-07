Marko Dugandzic, noul idol din Giulești, în culmea fericirii după victoria cu FCSB: „Visam la asta! Le-am răspuns pe teren!”

Rapid a învins-o aseară pe FCSB, pe teren propriu, cu 2-0. Giuleștenii au prestat un joc solid, încurajat energic de fanii echipei. Marko Dugandzic, proaspăt venit de la CFR, a debutat cu gol și pasă de gol în victoria cu FCSB.

Mai exact, atacantul croat a deschis scorul în minutul 19′ și tot el a oferit assist la golul lui Săpunaru, din minutul 40′. Dugandzic a vorbit imediat după partidă, unde a declarat că a fost uimit de atmosfera de pe Giulești.

„Nu ştiam că meciul e atât de important pentru fani!”

„A fost un start incredibil. Visam la asta, nu ştiam că meciul e atât de important pentru fani. Am marcat şi am dat dat pasa de gol şi am câştigat meciul.

Înainte să vin, am vorbit cu antrenorul şi mi-a spus că voi juca. Am jucat multe meciuri înainte. Am doar cuvinte bune despre oraş, despre club. Oamenii m-au primit foarte bine şi cred că le-am răspuns pe teren.

Nu putem să îi comparăm cu fanii din Croația. Poate doar cu cei de la Hajduk Split”, a declarat Marko Dugandzic, pentru Orange Sport.

Pentru Rapid urmează un alt meci de foc. Giuleștenii vor juca în deplasare cu CS U Craiova, duminică, 31 iulie, de la ora 21:30.