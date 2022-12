Dan Petrescu recunoaște că Neluțu Varga își dorește să îi prelungească contractul: ”Dânsul mi-a propus!”

Dan Petrescu a oferit mai multe declarații în cadrul unei conferințe de presă.

Patronul de la CFR i-a propus prelungirea contractului, după cum antrenorul de la CFR a recunoscut.

”M-am întâlnit cu patronul acum o lună, cred. Dânsul mi-a propus așa ceva (n.r. prelungirea contractului), dar nu am discutat nimic. A fost o propunere. Eu am zis ok, când e ceva real și când într-adevăr se vede oferta sau contractul, veți afla. Eu am spus că sunt de acord, dacă el vrea acest lucru. Dar mai multe nu am ajuns, poate așteaptă să se termine aceste trei meciuri, sau vacanța. Nu știu.

Eu mereu am fost de acord, dar au fost alte probleme. Nu a fost problema mea. La un club trebuie să știi să treci și peste momentele grele, să fii unit și când sunt momente grele, nu numai în momentele bune. Nu am de ce să plec de aici, mă simt excelent, am tot ce îmi trebuie. În continuare sper să fac rezultate, e clar că numai rezultatele mă vor menține. În momentul când e un proiect mai lung, ar trebui să fie și răbdare mai multă. Toată lumea știe ce pot face eu dacă mi se dă o mână liberă.

(n.r. dacă primește o ofertă din străinătate) Am mai zis-o mereu. Sunt echipe din Anglia, dacă vin vreodată, asta nu o să fie o problemă să ne înțelegem, dar, în rest, în altă parte, nu cred că are rost să plec. Eu mai am un an și jumătate de contract, cred că e ok. Dacă e 5 sau un an și jumătate, nu mai contează.

La fotbal dacă pierzi un meci, se uită tot. Nu-ți mai dă nimeni 5 ani sau 7 ani, nu mai vrea să te vadă. Cel mai clar e la Mondial. Toți care pierd își dau demisia. Dar înainte puțini au anunțat acest lucru. În fotbal nimeni nu mai are răbdare”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.