Dan Petrescu regretă decizia luată la CFR Cluj: ,,Totul s-a terminat”

Dan Petrescu regretă o decizie pe care a luat-o la începutul celui de-al treila mandat al său în Gruia. Acesta a trecut mai mulţi jucători pe linie moartă, nefiind mulţumit de transferurile efectuate în perioada Şumudică.

Printre fotbaliştii trimişi pe la echipa a doua s-a numărăt şi Anas Tahiri. După ce l-a scos de pe lista de jucători pentru Liga 1, lui Dan Petrescu i-a părut rău pentru hotărârea luată. Fotbalistul marocan a dezvăluit cum au stat lucrurile în Gruia.

,,În România, cluburile trebuie să depună o listă de 25 de jucători, înainte de 30 august, pe care doresc să-i folosească, iar eu, alături de mulţi alţii care au fost aduşi de antrenorul anterior (n.r. – Marius Şumudică), nu eram pe lista respectivă. Petrescu a sosit pe 28 august şi, fără să mă vadă la la treabă sau să mă întrebe, pur şi simplu m-a dat deoparte. Eram uimit, dar neputincios. Petrescu a primit ‘carte albă’ de la conducere după sosirea sa şi nimeni nu a fost împotriva deciziilor sale.

După o săptămână şi jumătate de antrenament, antrenorul m-a sunat să-mi spună că a făcut o greşeală nepunându-mă pe listă. El a vrut să modifice lista luna asta, când sunt permise ajustări. Dar pentru mine totul s-a terminat. Din momentul în care a luat decizia de a mă da afară fără motiv, a fost clar că aveam de gând să plec. Pur şi simplu nu mai aveam chef să stau într-un asemenea mediu.

Deciziile antrenorului m-au costat jumătate de an din carieră şi probabil şi participarea la Cupa Africii cu Maroc. În perioada mea la RKC Waalwijk am fost aproape de selecţie şi minute de joc la Cluj în Europa m-ar fi ajutat, ar fi fost scenariul ideal pentru a mă pune în centrul atenţiei. Prin urmare, sunt foarte fericit că am putut trage linie peste povestea mea la Cluj şi că am găsit o nouă provocare grozavă cu Heerenveen.

(n.r. – râde) De fapt, nu am jucat niciun meci timp de jumătate de an, aşa că îmi lipseşte ritmul meciului. Dar la Cluj m-am antrenat la nivel înalt şi am lucrat în continuare individual cu un antrenor. Aşa că nu mă aştept deloc la probleme. Ritmul meciului va urma în săptămânile următoare.”, a declarat Anas Tahiri, potrivit Hln.be.