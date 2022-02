Dan Petrescu s-a convins după primele meciuri din 2022: „Valoarea lotului e mai mare la FCSB decât la CFR Cluj!”

Antrenorul ardelenilor nu reușește să găsească rețeta succesului în noul an, astfel că echipa sa a ajuns la trei remize consecutive în Liga 1!

CFR Cluj a început anul 2022 cu un avans de 10 puncte în fața principalei contracandidate, FCSB. Cu toate acestea însă, „feroviarii” riscă să rămână la doar 6 lungimi în fața roș-albaștrilor, în cazul în care elevii lui Toni Petrea reușesc să se impună în această seară, în fața celor de la FC U Craiova 1948.

La finalul duelului cu CS U Craiova, Dan Petrescu a analizat situația din momentul de față și crede că valoarea lotului celor de la FCSB este mai mare decât cea a celor de la CFR. Mai mult de atât, „Bursucul” s-a plâns și de programul pe care echipa sa îl va avea în următoarele runde și crede că lupta pentru câștigarea campionatului va fi una pe muchie de cuțit în actualul sezon.

„E prima oară în cariera mea când se întâmplă să deschid scorul și să nu câștig în trei meciuri la rând. 100% e prima oară și am fost și la echipe mici, dar nu mi s-a întâmplat acest lucru. Fotbalul nu e știință exactă, se poate întâmpla orice.

Știu ce echipă are FCSB, ce echipă are Craiova, nu e o diferență de valoare. Dacă vedem valoarea lotului, jucător cu jucător, e mai mare la FCSB decât la CFR Cluj. Faptul că noi am câștigat niște meciuri la rând, era normal să vină, pentru că n-am jucat cu echipele de play-off. Acum jucăm cu UTA, Sepsi, Voluntari, Rapid. Eram conștient că titlul se va juca până în ultima etapă din play-off”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.