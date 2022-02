ULTIMA ORĂ | Continuă problemele pentru FCSB! După Toni Petrea, alți doi fotbaliști au COVID-19

FCSB va juca în această seară, de la ora 19.55, împotriva celor de FC U Craiova 1948, în runda cu numărul 24 din Liga 1!

Roș-albaștrii speră să profite de un nou pas greșit făcut de CFR Cluj, astfel că nu concep altceva decât succesul în partida de diseară. Aflată la 9 puncte în momentul de față, FCSB poate recupera din această diferență, după doar trei meciuri disputate în 2022. Până atunci însă, trupa lui Toni Petrea trebuie să treacă de un nou test, fără antrenorul principal și alți doi fotbaliști, infectați cu COVID-19, dar și fără Florin Tănase, suspendat.

După ce în cursul zilei de ieri, Petrea a fost depistat pozitiv cu coronavirus, acum, bucureștenii au probleme și din punct de vedere al efectivului, anunță MM Stoica. Managerul general al FCSB-ului nu a dorit însă să dezvăluite numele fotbaliștilor care vor absenta în duelul cu FC U Craiova.

„Avem și noi probleme. Nu joacă Tănase (n.r. suspendat). Toni nu e pe bancă. Bine că n-a plecat Pinti la națională. Avem două cazuri de luni, doi jucători de luni. Dacă CFR spune că nu are niciunul, eu de ce aș spune (n.r. numele jucătorilor)? Avem doi jucători cu COVID, mâine ies. Sau chiar luni. Toni ratează și intermediara, dar e ok. Are ceva simptome, dar nu cine știe ce. A simțit o durere în gât și a făcut un test. S-a testat și el cu noi luni și a ieșit pozitiv. Acum, problema e că am stat și noi cu el, dar am mai stat și cu Edi”, a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.