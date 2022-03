Dan Petrescu se teme de o echipă din Liga 1: „Sunt convins că va fi foarte, foarte greu”. Nu este nici FCSB, nici CSU Craiova. Cine îi creează teama lui Petrescu

Pentru Dan Petrescu și CFR Cluj, mai este o partidă de disputat din sezonul regulat. Clujenii vor juca pe teren propriu contra celor de la Dinamo, duminică, de la ora 17:30, în etapa cu numărul 30 din Liga 1.

CFR este liderul incontestabil din Liga 1, aflându-se la 14 puncte distanță de locul 2, loc ocupat de rivala FCSB. Dan Petrescu poate încununa acest sezon cu cel de-al 5-lea trofeu consecutiv de campioană.

În etapa precedentă, CFR a învins la limită formația Voluntari (1-0). Andrei Burcă a fost eroul clujenilor, după ce a marcat cu capul. Angrenat în cursa pentru un nou titlu de campioană în Liga 1, Dan Petrescu nu acceptă niciun pas greșit din partea elevilor săi și este atent indiferent de rivalul din teren.

Dinamo este adversarul luat în serios de Dan Petrescu, chiar înaintea meciului direct

La finalul partidei de la Voluntari, Dan Petrescu a fost întrebat despre confruntarea cu Dinamo. „Bursucul” consideră ca transferurile dinamoviștilor vor pune probleme CFR-ului, fiind vorba de jucători aduși de la Gaz Metan, echipa pe care CFR a învins-o abia în finalul meciului:

„Hai să fim serioși. Eu știu ce jucători are acum Dinamo. Am jucat cu Mediaş, au venit vreo patru jucători de acolo. Ce am făcut noi în meciul cu Mediaș? I-am bătut în minutul 90. Sunt convins că va fi foarte, foarte greu.”, a declarat Dan Petrescu.

În tabăra opusă, Dinamo vine după un eșec demoralizator (1-3 contra Sepsi) și se clasează pe locul 14 cu doar 17 puncte în cele 29 de etape scurse din Liga 1.

Meciul tur dintre CFR și Dinamo s-a încheiat cu 3-0 pentru clujeni, partida având loc în „Ștefan cel Mare”