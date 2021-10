Dan Petrescu se teme pentru postul său la CFR Cluj! Drum liber către naționala României?

Tehnicianul în vârstă de 53 de ani a revenit de curând în Gruia, însă ardelenii sunt departe în momentul de față de rezultatele obținute în mandatele precedente ale „Bursucului”!

CFR Cluj nu traversează un moment bun, astfel că cele patru înfrângeri de la venirea lui Dan Petrescu au creat tensiune în vestiarul echipei. Campioana României a reușit să piardă din avansul față de contracandidatele la titlu, iar în Conference League are doar un punct din două jocuri.

Toate aceste lucruri l-au făcut pe Petrescu să se teamă pentru postul său la CFR și a declarat că viitorul său nu depinde de el. Totodată, tehnicianul a ținut să reamintească că nu a preluat echipa într-un moment delicat. Aflat în cărți pentru a-l înlocui pe Mirel Rădoi la naționala României, „Bursucul” le-a transmis un mesaj clar celor din conducerea FRF.

„Antrenorii sunt primii schimbați atunci când nu sunt rezultate. (Reporter: Aveți emoții?) Eu știu? În fotbal e posibil orice! Nu depinde de mine. Cât timp voi fi aici, voi da totul! Sunt conștient că n-am luat echipa de la început și cred că lucrul ăsta se vede. În prezent, toți din România vor să o bată pe CFR.

Fotbalul din România se duce în jos. Nu doar la nivel de club, ci și la nivel de echipă națională. Poate financiar ar trebui să cheltuim mai mult! La nivel de echipă națională nu știu ce trebuie să facem, pentru că trebuie să ne calificăm la Cupa Mondială. E o șansă mică, dar trebuie să încercăm!”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Potrivit informațiilor Antena Sport, Dan Petrescu se află în vizorul FRF și cere nu mai puțin de 600.000 de euro pe an plus bonusuri pentru a părăsi campioana și a veni pe banca naționalei. Conform actualului contract, Mirel Rădoi are un salariu anual de 250.000 de euro.