Dan Petrescu și-a pus tunurile pe elevii săi, după înfrângerea cu Rapid: „Am arătat invers față de cum am fost în pregătire”

CFR Cluj a fost învinsă, duminică seară, la Mioveni, cu scorul de 2-0, de Rapid, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii I.

Dan Petrescu s-a arătat dezamăgit de jocul prestat de elevii săi, la Mioveni.

”E clar că n-a fost cel mai bun meci al nostru. Am intrat în teren pe vârfuri. Nu ne-am bătut, nu ne-am luptat. Când nu faci lucrurile cum trebuie, la final iei ce meriți.

Sunt surprins, am avut 14 zile în care ne-am pregătit bine, echipa a arătat bine și a venit meciul oficial și am arătat parcă invers față de cum am arătat în pregătire.

N-aș vrea să dau niște declarații și apoi să-mi pară rău, dar e clar că sunt supărat în primul rând pe mine și, apoi, pe toată echipa. Chiar am fost foarte mulțumit de cum s-au pregătit, mă așteptam la o creștere, dar a fost invers. O să am o discuție cu băieții.

Nu putem fi invincibili, dar trebuie să arătăm mai bine în meciurile următoare. N-avem ce să reproșăm nimănui, nu putem să ne plângem de nimic, nici de arbitru, nici de teren, nici de vreme.

Pentru mine, orice meci este important, atât am putut noi astăzi”, a declarat Dan Petrescu.