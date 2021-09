Dan Petrescu, supărat pe suporterii olteni: ,,Eu sunt un om civilizat, am fost și pe la Londra”

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacţionat la finalul jocului pe care formaţia sa l-a pierdut în faza 16-imilor de finală ale Cupei României, cu CS U Craiova, scor 0-1.

Acesta se declară per total mulţumit de jucătorii săi, însă a ţinut să le reproşeze suporterilor olteni că nu au avut atitudinea corectă la adresa sa.

,,În primul rând, tragerea la sorți. Ca de obicei, a fost incredibilă. Celelalte echipe din față au jucat cu Divizia C. Cei care fac Cupa României să se gândească puțin sau măcar să fie o tragere la sorți neutră, dar noi să nu fim capi de serie la Cupă și să venim la Craiova…. asta este situația.

Am venit cu jucătorii cu care am venit. Cred că jucătorii au dat tot, au fost foarte organizați, n-am ce să le reproșez. Nu știu dacă golul a fost ușor sau nu, trebuie să-l mai revăd. În rest, jucătorii și-au dat viața. Am avut o zi să organizez acest meci. Pe Gondiu și Dusan Celar i-am antrenat două zile, dar asta este situația. Suntem într-o situația foarte grea.

Avem patru atacanți care nu joacă, dar au încercat băieții. Gondiu a venit după 7 zile, fiind răcit, iar Dusan n-are niciun meci în picioare. Ceilalți au încercat, dar chiar și așa a fost un meci fără multe ocazii, iar pe final puteam să egalăm. Echipa mai bună a câștigat și merita să meargă mai departe.

La ei au intrat Ivan, Koljic, Gustavo și Nistor. Când ai acești jucători pe bancă… poate portarul putea să facă ceva mai bine la gol, dar dacă nu revăd faza nu pot comenta mai mult. Trebuie să-i aducem înapoi pe listă, că nu sunt. Nefiind pe listă, n-au cum să joace. Chipciu e pe listă, Boateng poate să apară, Cestor, portarul, Florin Ștefan, care mi-a plăcut, m-a surprins, deși n-avea meciuri în picioare. A avut curaj, a avut adversari foarte grei. Sunt foarte mulțumit de el.

A fost ceva care nu-mi place în țara asta și nu înțeleg. Am fost un fotbalist devotat al României, am dat tot, la fel ca antrenor, n-am supărat pe nimeni. Sunt unele scandări de neînțeles.

La Cluj nu veți vedea așa ceva. Suporterii noștri sunt altfel. Pe mine m-au deranjat cei din spatele băncii ce au strigat și cei din galerie. Eu sunt un om civilizat, am fost și pe la Londra. Eu îi respect, dar nu cred că e bine să continue așa, mai ales pentru un om care a făcut ceva.”, a declarat Dan petrescu, la finalul jocului cu CS U Craiova.