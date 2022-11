Dan Petrescu tună și fulgeră după victoria chinuită cu Hermannstadt: „CFR nu are cum să câștige campionatul dacă primește goluri!”

CFR Cluj a obținut o victorie muncită contra celor de la Hermannstadt (3-2). Ardelenii au fost egalați după ce aveau un avantaj de 2 goluri.

Dan Petrescu a reacționat vehement după meci. Iată reacția „Bursucului”.

„CFR nu are cum să câștige campionatul dacă primește goluri!”

„Nu a fost așa agresiv, știam că după pauză e mereu greu. E foarte greu să-i motivezi pe jucători după zile libere. Păcat că primele 20-30 minute eram CFR-ul pe care-l știu eu de cinci ani. După care, am început să le dăm mingi pe care eu nu vreau să le dăm niciodată. Pentru mine, pasele la noi în teren sunt inutile.

Burcă și Yuri nu au fost bine toată săptămâna și nu au fost bine nici la meci. Și atunci când cei mai buni fundași ai tăi nu sunt bine…

Mă bucură victoria și că cine a intrat de pe bancă a adus golul victoriei. Le-am zis jucătorilor că cineva de pe bancă va câștiga meciul. Mă bucur că am fost la noi.

Acum, poate sunt nervos. CFR nu are cum să câștige campionatul dacă primește goluri. Campionatul nu se câștigă cu atacanții, ci cu apărarea. Portarul nu a avut nicio vină. Nu avem cum să ne apărăm în halul ăsta dacă avem apărarea asta.

(n.r. Janga) Acum două zile, trei zile nu era titular, dar mie mi-a plăcut la antrenamente și l-am băgat. Mă bucur și pentru Malele foarte mult, dar îmi pare rău că este suspendat. Are două goluri la rând care au adus victoria. Și Camora a înțeles că nu am putut să-l bag de la început, chiar dacă era supărat. Am remarcat că jucătorii care au intrat, au făcut-o bine”, a declarat Dan Petrescu, după victoria cu Hermannstadt.