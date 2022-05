Dan Petrescu, un car de nervi după victoria la limită cu Farul: „Suntem disperați! Nu avem ce să sărbătorim”

Dan Petrescu a obținut victoria cu 1-0 în fața echipei Farul Constanța însă cele trei puncte nu l-au mulțumit pe antrenor. El susține că echipa sa nu este într-o formă bună și critică în continuare sistemul competițional din țara noastră.

„Spiritul de echipă e mult mai important acum decât forma. Echipa noastră nu e în formă, se vede acest lucru. Am spus mereu că nu e normal ca în play-off să ți se ia puncte. Dacă nu ești în formă, poți să pierzi un campionat pentru 3-4 meciuri.

În momentul de față, CFR ar avea 89 de puncte și ar fi sărbătorit titlul astăzi. Dar din cauza acestui regulament, nu am avem ce să sărbătorim. Suntem disperați și stresați pentru că regulamentul este cel care este. Ce să le zic jucătorilor? În 37 de meciuri au făcut 89 de puncte”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.

„Dacă ne prezentăm ca în prima repriză de astăzi și la Argeș, e greu. E vina mea în totalitate pentru prima repriză!

Am pregătit meciul cu 3 fundași centrali, apoi m-am răzgândit. Le-am și zis la pauză că am greșit. Am avut noroc că am câștigat, altfel eram vinovat! Am greșit că nu am început cu echipa din repriza a doua.

Farul a fost mult mai bună în prima repriză, jocul lor a fost mai bun, au avut 3 ocazii mari. La pauză am făcut schimbări de sisten și de jucători, iar ei n-au mai avut ocazii. Noi, la una dintre puținele ocazii, am marcat un gol foarte important.

Mă bucură doar victoria în această seară. În primul rând, cei care au intrat pe teren au făcut diferența, toți. În al doilea rând, fanii au un mare merit astăzi. Aș vrea să le mulțumesc și să vină și la meciul cu Craiova. Ne-au împins de la spate, fără ei nu câștigam”, a mai spus Dan Petrescu.