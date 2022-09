Dan Petrescu, vehement după eșecul rușinos cu Sivasspor: „Am avut 3 penalty-uri clare!” – Ce a spus „Bursucul”!

CFR Cluj a fost învinsă neașteptat de Sivasspor în Gruia (0-1). Ardelenii au trăit intens meciul, având câteva faze importante, dar ignorate de arbitrul central.

Dan Petrescu, tehnicianul campioanei României, a avut o reacție vehementă după meci. Iată ce a spus „Bursucul”.

„Repet, am avut gol, ne-au scos-o din poartă!”

„Toate micile detalii au fost în favoarea lor astăzi. După ce ne-au scos mingea din poartă, au primit penalty…

E 100% că am jucat mai bine decât în Kosovo. Repet, am avut gol, ne-au scos-o din poartă. Am avut 3 penalty-uri clare! Dar nimeni nu o să mai vorbească despre asta Avem nevoie de VAR, cu el am fi câștigat azi!”, a declarat Dan Petrescu, după eșecul cu Sivasspor.

Cu doar un punct și un golaveraj de -1, CFR Cluj este ultima din grupa G după 2 etape.

CFR Cluj va juca etapa a 3-a din Conference League joi, 6 octombrie, pe terenul liderilor Slavia Praga.