Dan Șucu dezvăluie de ce a ales să investească în fotbal și ce l-a atras la Rapid

Dan Șucu a dezvăluit motivul pentru care a ales să investească în fotbal.

De asemenea, el a declarat că a ales să investească în Rapid datorită juniorilor. Omul de afaceri a subliniat că gruparea bucureșteană are ”cei mai înfocați fani”.

„Am spus-o și o repet. Am investit la Rapid din perspectiva de juniori. Am plecat de la dorința de a vedea cât mai mulți copii că fac sport. Am plecat de la o premisă oarecum greșită că e suficient să-i arăți unui copil un teren de sport și să-i pui o minge în față și el va pleca din fața calculatorului.

Asta era valabilă acum 50 de ani. Ca să-i facem să viseze, ei trebuie să vadă modele, iar ele se văd pe stadionul mare. Am considerat atunci că e important ca fotbaliștii să redevină modele”, a spus Dan Șucu, într-un interviu pentru canalul de Youtube al clubului Rapid.

„Din punctul meu de vedere sunt absolut convins că investiția a fost cât se poate de bună. Rapid este clubul cu cei mai înfocați fani. Este clubul care e cel mai frumos din punct de vedere al imaginii și are capacitatea de a realiza ce mi-am propus”, a mai spus Șucu.