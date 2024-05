Dani Coman a făcut anunțul: ”Am discuții aproape zilnice cu domnul primar!”

Dani Coman a plecat de la Sibiu, iar în acest moment este liber de contract.

După plecarea de la Hermannstadt, fostul portar așteaptă o nouă ofertă.

Recent el a vorbit despre viitorul său.

”Fac doar lucrurile care mă fac fericit. Dacă am considerat că nu mai suntem compatabili, am ales să plec (n.r. de la Hermannstadt) înainte de finalul sezonului. Există în gândul meu (n.r. FC Argeș). Am mers la meciul cu Dumbrăvița. Am discuții aproape zilnice cu domnul primar.

Săptămâna viitoare probabil mă voi decide în ce parte mă voi duce. Mă gândesc bine acum de sărbători, iar săptămâna viitoare sigur voi semna. Da, e și ”U” Cluj o variantă”, a spus Dani Coman, la Digi Sport Special.