Dani Coman a luat decizia finală! Ce spune despre oferta celor de la CFR Cluj

Actualul președinte al celor de la Hermannstadt Sibiu a vorbit despre posibilitatea de a merge în Gruia, acolo unde este dorit de patronul Neluțu Varga!

Dani Coman a recunoscut că a fost contactat de către conducerea celor de la CFR Cluj și i s-a propus să vină în locul lui Marian Copilu. În cele din urmă, fostul goalkeeper a luat decizia finală de a rămâne la Hermannstadt Sibiu, unde speră ca la finalul acestui sezon să reușească promovarea în Liga 1, alături de antrenorul Marius Măldărășanu.

”Am avut o discuție cu cei de la CFR Cluj, cu patronul echipei, domnul Varga. Pe această cale, vreau să-i și mulțumesc pentru oferta pe care mi-a făcut-o, dar am început un proiect la Sibiu, mi-am dat cuvântul oamenilor, că împreună vom promova, iar pentru mine banii sunt mai importanți decât banii sau faima. Asta a fost decizia mea, de a rămâne și a lupta pentru acest oraș și această echipă să ajungă în prima ligă.

Mi-au făcut o ofertă extraordinară din toate punctele de vedere, de aceea le-am și mulțumit. A fost greu de ales, dar pentru mine cuvântul este mai important decât orice altceva. Ar fi fost un pas înainte, poate, din punct de vedere profesional, financiar, dar sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra cu banii. Pe mine nu m-au cumpărat niciodată banii. Mă bucur că am luat această decizie, că am lângă mine oameni cu care pot trage pentru a avea succese la această echipă.

Avem la Sibiu o echipă frumoasă, un grup unit, cu un staff extraordinar, cu Marius Măldărășanu și staff-ul său, patronii sunt oameni extraordinari, care au făcut eforturi ca echipa să meargă mai departe și nu ar fi fost corect din partea mea să-i las după trei luni. Au contat toate aspectele, dar a fost cel mai important că am început un proiect, în jurul căruia există emulație.

Am decis că este mai bine să ajut această echipă să promoveze și să duc acest proiect la bun sfârșit. Nu există nicio șansă să mă răzgândesc. Am discutat cu domnul Varga, a înțeles situația și sper că am rămas în aceleași relații bune pe care le-am avut și până acum”, a transmis Dani Coman, potrivit Digi Sport.