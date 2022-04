„Dani Mocanu mi-a tras un pumn, de mi-a rupt maxilarul!”. Șoc în fotbalul românesc! Fotbalistul care a intrat în spital din cauza cântărețului de manele

Alex Podar, fost fotbalist la ASA Tg. Mureș, a mărturisit un eveniment neplăcut din cariera sa. Acesta a povestit cum a zăcut în spital din cauza unei lovituri puternice din partea celebrului cântăreț de manele, Dani Mocanu.

Ba mai mult, Alex Podar ar fi suferit și mai grav, după cum a declarat acesta, dacă nu ar fi intervenit patronul unui club.

Alex Podar: „A scos un cuțit și a dat de câteva ori spre mine!”

Alex Richard Podar Petho, pe numele său complet, a relatat evenimentul neplăcut, care s-a petrecut în apropierea unui club din Târgu Mureș.

„Eram cu mașina, în zona unui club din oraș. Din sens opus a venit altă mașină. I-am făcut semn să intre puțin în parcare, ca să pot să ies de pe strada îngustă. Ar fi trebuit să dau eu înapoi 300 de metri ca să treacă el, așa că l-am rugat pe șofer să îmi facă puțin loc. Atunci a coborât de pe locul din dreapta Dani Mocanu.

Nici măcar nu știam cine este, la momentul respectiv. A dat în mașina mea, i-a îndoit tabla. Apoi a scos un cuțit și a dat de câteva ori spre mine, amenințând că mă taie, însă fără să mă atingă. Vărul meu, care era în mașină, mi-a zis să fugim, fiindcă din mașina lui Dani Mocanu coborâseră mai mulți indivizi dubioși.

Într-un moment de neatenție, Dani Mocanu mi-a tras un pumn, de mi-a rupt maxilarul. A intervenit patronul clubului, care mă cunoștea. Altfel, probabil ar fi dat și cu respectivul cuțit”, a declarat Alex Richard Podar Petho, potrivit spynews.ro.

Cum a încercat agresorul să scape de eventualele probleme cu legea

„După ce a început ancheta, Dani Mocanu (foto sus) mi-a oferit 5.000 de lei, ca să îmi retrag plângerea. Mi s-a părut incredibil. 5.000 de lei costa numai telefonul pe care mi l-a spart în timpul agresiunii. (…) Am avut maxilarul fracturat în trei locuri, am stat în spital, am suferit intervenții chirurgicale… N-am putut să mănânc timp de șapte săptămâni. M-am hrănit cu paiul. Dacă încercam să mestec, mi se umplea gura de sânge. (…) Eu vreau să plătească în fața legii, nu să își cumpere libertatea cu 5.000 de lei”, a mai adăugat fostul fotbalist.