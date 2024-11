Daniel Bîrligea, după ce a marcat și pentru naționala României: „Am dovedit că pot să fiu aici!”

Daniel Bîrligea, a marcat după 80 de secunde în victoria de luni a naţionalei, cu Cipru, scor 4-1, și este fericit că a marcat şi că i-a dovedit selecţionerului Mircea Lucescu că merită să fie la naţională.

Daniel Bîrligea: „Am dovedit că pot să fiu aici!”

„Am dovedit că pot să fiu aici. A fost o pasă aproape perfectă a lui Vali Mihăilă, îi mulţumesc pe această cale. M-a pus faţă în faţă cu portarul. Am apucat să văd poarta şi am ales un colţ. Dedic golul pentru trei persoane care au fost la meci: mama, sora şi iubita.

Ne-am realizat obiectivul, punctele au fost foarte importante. Suntem în grafic cu toate acum. Au prins şi ei curaj, au început să joace, dar până la urmă s-a văzut că suntem mai superiori şi am reuşit să facem faţă.

Mircea Lucescu mi-a spus să dau totul, ceea ce am şi făcut până acum. Mi-a zis să fiu „Eu” pe teren, să dau totul, pentru că are încredere în mine. Suntem mulţi jucători care trebuie să dovedim, în lot suntem vreo 30. Am dovedit că pot să fiu aici. Atmosfera a fost foarte frumoasă, le mulţumim suporterilor”, a declarat Daniel Bîrligea.

Reprezentativa României a învins Cipru, scor 4-1 (2-0), luni seară, pe Arena Naţională, şi este lider în grupa C2 din Liga Naţiunilor. România are 15 puncte, dar aşteaptă decizia UEFA referitoare la meciul abandonat cu Kosovo.

În urma acestui rezultat, România şi-a asigurat promovarea în grupa B valorică.