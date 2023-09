Daniel Oprița a făcut o dezvăluire șoc: „Am vrut în vară să plec de la CSA!”-Ce l-a determinat să continue pe banca „Militarilor”!

Un nou sezon pentru CSA Steaua în Liga 2. „Militarii” continuă să evolueze în eșalonul secund fără drept de promovare.

Daniel Oprița, antrenorul echipei, a dezvăluit că a vrut să plece în această vară. Iată dezvăluirea tehnicianului.

„Am vrut în vară să plec de la CSA!”

„Am contract până la vară și sunt decis să îl termin. De la vară, voi vedea, se termină contractul, nu știu ce va fi, dar până atunci am contract. Am vrut în vară să plec, am avut o discuție, am spus că merg în continuare.

Eu merg până la capăt. Mai am contract un an și cred că mi se poate permite să am un început mai greu când încerc să formez o echipă nouă practic.

Am avut o discuție… pentru că exista lucrul acesta cu dreptul de promovare, dar mai am un an de contract și s-a decis că trebuie să continuăm. Am fost de acord, aveam contract până la urmă, trebuia să îl respect, așa că l-am respectat și trebuie să îl respect”, a spus Daniel Oprița, conform iAMSport.ro.