Daniel Opriţa, supărat după înfrângerea de pe teren propriu: ,,Nu meritam să câştigăm”

Daniel Opriţa, antrenorul celor de la CSA Steaua, a reacţionat la finalul meciului cu Universitatea Cluj, din Liga a 2-a, terminat cu o înfrângere, scor 0-1.

U Cluj a marcat unicul gol al partidei, în minutul 72. Blejdea, introdus la pauză, a centrat iar Hofman l-a învins pe portarul Bălbărău.

Tehnicianul ,,militarilor” a fost sincer la finalul jocului cu ,,U” Cluj. Acesta este de părere că elevii săi nu meritau să câştige partida de pe teren propriu.

,,Prima înfrângere acasă, nu ştiu dacă meritată, dar de câştigat, nu meritam să câştigăm în seara asta pentru că nu am pus probleme. A fost un meci echilbirat până la urmă, jocul greşeală aşteaptă într-un meci ca ăsta, noi am greşit, a fost mingea la noi, am pierdut la mijlocul terenului şi am primit acel gol.

Nu meritam să câştigăm, ne-am arătat limitele în meciurile cu primele 4 clasate pentru că, practic, la Sibiu, am câştigat printr-un gol norocos. Ei au avut jucători cu calitate individuală care au rezolvat jocul, cum e Blejdea care a intrat şi când a scăpat în duel 1 contra 1, a ştiut ce să facă cu mingea. Noi am scăpat, dar de fiecare dată am pierdut mingea.

Azi, nu meritam să câştigăm, 0-0 era un rezultat bun pentru noi, în condiţiile în care s-a desfăşurat jocul, pentru că n-am pus probleme pe faza de atac. Noi mai avem două meciuri în care pentru toţi o să fie ca un test în continuare. Acum, ne facem singuri… am câştigat degeaba la Sibiu dacă azi n-am putut să legăm cu o victorie acel succes. Se vede că încă nu suntem pregătiţi să ne batem cu cele 4 din faţă.”, a declarat Daniel Opriţa, la finalul jocului cu U Cluj.