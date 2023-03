Daniel Oprița vrea să demisioneze de la CSA Steaua: „Mi-a fost frică să nu luăm 5-6 goluri! Nu vreau să fiu umilit”

CSA Steaua a fost învinsă la Galați, de Oțelul, cu 2-3, iar după meci antrenorul Daniel Oprița a spus că se gândește să demisioneze.

„A fost un meci în care am trăit o umilință”, a tunat Daniel Oprița

Oțelul a deschis scorul în minutul 14, iar după alte 18 scorul era 3-0. Oaspeții au punctat de două ori prin Bodișteanu (51 și 59), iar în minutul 90+3 au ratat o ocazie imensă prin Mihăescu.

După meci, antrenorul Daniel Oprița a criticat dur prestația roș-albaștrilor din prima repriză, care nu a fost salvată de evoluția avută după pauză.

„Nu vreau să dau în jucători, dar ce am pățit în prima repriză… Sunt uluit. Am ajuns de nu mai am voce. Echipa de pe primul loc… Cei de la Oțelul au fost bărbați, au știut ce vor. În a doua repriză de ce am putut să jucăm? Am avut ocazia să revenim.

În prima repriză ce ne-a oprit? Trebuia să mai schimb 7 jucători la pauză, nu doar 3. A fost un meci în care am trăit o umilință. Trebuie să conștientizeze că sunt la Steaua, trebuie să aibă atitudine. Le-am spus ce îi așteaptă la Galați”, a spus Oprița la finalul confruntării.

„Mi-a fost frică să nu luăm 5-6 goluri! Nu vreau să fiu umilit”, este revoltat Daniel Oprița

Tehnicianul echipei bucureștene nu a ascuns faptul că are așteptări mari de la câțiva dintre jucătorii pe care-i pregătește, dar a fost dezamăgit de ei.

„Le-am spus și la pauză, că dacă vom continua și în a doua repriză așa, eu nu mai continui la echipă. Eu nu accept așa ceva și trăiesc prea intens. Trebuie să înțeleagă că au un nume în spate și n-au voie să piardă.

Sunt prea dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat. Eu vreau să trec pe primul loc și o să am o discuție cu conducerea. M-a dat peste cap repriza asta.

E deja al doilea, al treilea meci când trăiesc asta și nu vreau să am probleme cu sănătatea. Am venit cu circul aici, a fost circ. Mi-a fost frică să nu luăm 5-6 goluri.

Sunt câțiva jucători de la care tot aștept câte ceva, dar se pare că s-au culcat pe o ureche. Nu pot să trec peste ceea ce s-a întâmplat, nu vreau să fiu umilit”, a încheiat antrenorul.