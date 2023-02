Daniel Pancu a vorbit despre tehnicienii fără licență care nu respectă legea: „Niciun antrenor cu licența A din România nu mai are cum să aibă PRO-ul!”

Daniel Pancu, fostul jucător român și actualul selecționer al naționalei U20 a României, a vorbit recent despre noul scandal din fotbalul românesc.

Mai exact, Pancu a dezbătut subiectul antrenorilor fără licența PRO. Iată cum a comentat fostul rapidist această temă.

„Niciun antrenor cu licența A din România nu mai are cum să aibă PRO-ul!”

„Eu am licența A din 2019. Sunt patru ani de atunci. Eu nu am fost primit la licența PRO din 2020, care s-a terminat în 2021. E ultima generație, cu Mutu, cu Rădoi, cu Măldărășanu, Dinu Tudoran, Nicolae Grigore, Laszlo Balint, ce mai sunt pe acolo. Aștia sunt ultimii. De atunci nu se mai face PRO-ul. Sunt mai mult de doi ani în care niciun antrenor cu licența A din România nu mai are cum să aibă PRO-ul, pentru că pur și simplu… nici nu știu exact cum sunt egulile cu UEFA….

Eu sunt cu A-ul din 2019. Am început școala, carnetul asta de antrenor, în 2015 toamna, în prima bancă, cu Vasile Maftei, la Ioan Kunst Ghermănescu.

La PRO nu am fost primit pentru o lună și jumătate. Trebuie să am un an, un an între licențe. Eu aveam zece luni jumătate. Și nu mi s-a permis… Eu am respectat legea și regulile la sânge. Niciodată un antrenor cu șapte licențe PRO nu are cum să fie mai bun decât unul cu licența B, dacă ala e talentat și are în spate mult, mult fotbal, trăit zeci de ani la rând. Doar că sunt lucruri de organizare.

Ai nevoie si de o rutină din asta, de doi, trei ani, să începi de la la nivel mai scăzut, cum scrie la carte. Cu toate că nu știu, vezi Gică Hagi. A avut un ghinion fantastic, în meciurile alea cu Slovenia. Că putea fi de la început un foarte mare antrenor, avea direct prezența la Campionatul Mondial din 2002. Dar a avut ghinion”, a spus Daniel Pancu, pentru cei de la PlaySport.

„Sunt oameni care nu au coborât la liga a doua, nu mai spun de liga a treia!”

„Mă uit la Rădoi, Mutu, care au început de la prima ligă. Sunt oameni care nu au coborât la liga a doua, nu mai spun de liga a treia. Din cauza condițiilor, nu de altceva.

Pentru unul de echipa națională, Champions League și toate astea, e greu să se adapteze la liga a treia. Am și exemple de foști colegi care au preferat să meargă la liga a doua, a treia și care au rămas acolo. Spui că o iei de jos, o iei de jos, dar nu au mai ieșit de acolo. Câte echipe de liga a treia au terenuri de antrenamente, medicație, alimentație, echipamente etc”, a mai spus Daniel Pancu, pentru sursa citată.