Daniel Pancu, antrenorul cu oferte din Liga 1 și străinătate: „Îmi doresc asta”

Daniel Pancu a antrenat doar două cluburi până acum: Rapid și Poli Iași, iar în acest moment este liber de contract.

După ce s-a despărțit în luna ianuarie de moldoveni, fostul atacant nu a dus lipsă de oferte, care mai de care mai diverse. Acesta a recunoscut că a fost curtat de formații din Liga 1, Liga a 2-a sau chiar din străinătate.

Totuși, Pancu nu s-a simțit atras de vreun proiect în mod special. În consecință, continuă să fie fără angajament.

”Abia aştept să revin. Îmi doresc asta. Am avut discuţii şi cu echipe din Liga 1, am avut echipe şi din Liga 2 care s-au interesat de mine. Am fost ofertat şi din străinătate, dar nu am acceptat.

Referitor la cursurile de antrenor, eu cele mai multe lucruri le-am învăţat la Licenţa B, nu la Licenţa A. Nu ştiam cum se fac lucrurile la un nivel atât de mic, la începători”, a declarat Daniel Pancu, pentru Look Sport.