Daniel Popa, ghinionistul serii în Ștefan cel Mare: „Vreau să uit cât mai repede acest meci”

Chindia Târgoviște a pierdut cu Dinamo, scor 0-1, în cadrul etapei cu numărul 19 din Liga 1.

Daniel Popa are pe conștiință două ratări uriașe, în urma cărora a lovit bara. La prima a scăpat singur cu portarul advers, dar mai ales pentru penalty-ul pe care nu l-a fructificat în minutul 82, atunci când a trimis mingea în bara transversală.

La capătul partidei, atacantul de 26 de ani s-a arătat dezamăgit de rezultat și de ocaziile pe care le-a irosit pentru formația dâmbovițeană.

”Vreau să uit cât mai repede acest meci. Urmează două meciuri importante, acum nu mai am ce să fac. Așa e la fotbal, trebuie să merg mai departe. Pur și simplu nu a vrut să intre. Nu-mi găsesc cuvintele. Sunt foarte trist că nu am reușit să marchez azi, am avut două ocazii, iar la penalty chiar nu mă așteptam să nu dau gol.

Îmi pare rău că nu pot să marchez deloc contra lui Dinamo, sper să rup ghinionul ăsta cât mai repede. Avem foarte puține puncte față de anul trecut, trebuie să ne concentrăm pe meciul viitor și să luăm cele 3 puncte.

Este o situație de criză la echipă, ținând cont meciul pe care l-am făcut azi, am avut ocaziile mai clare, penalty ratat”, a declarat Daniel Popa, după meci.