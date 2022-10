Daniel Popa, mesaj dur pentru Rapid: „Să nu uităm cum ne-au egalat campionatul trecut! Acum ei sunt vocali!”

Venirea lui Toni Petrea la Chindia a însemnat până acum 2 victorii mari în tot atâtea meciuri. Dâmbovițenii au eliminat CSA Steaua din Cupă (2-1) și au învins în campionat Rapidul (2-1).

Daniel Popa, atacantul Chindiei, a vorbit după meciul cu giuleștenii. Iată ce le-a transmis adversarilor.

„Să nu uităm cum ne-au egalat campionatul trecut!”

„A fost un meci foarte dificil, iar victoria a însemnat o mare gură de oxigen pentru noi, fiindcă aveam nevoie uriașă de aceste trei puncte. Mă bucur că am înscris, am ajutat echipa într-o partidă grea, iar faptul că am învins Rapidul arată, în sfârșit, că la Chindia e o formație care-și merită locul în Liga 1. Abia acum începe campionatul pentru noi.

Îl știu bine pe Paul, îi cunosc majoritatea calităților și felul de a interveni. Mă așteptam să încerce în primul rând să protejeze mingea acolo, așa că am decis din prima secundă să fac acea acoladă pentru a trece pe lângă el. A fost însă un tip de fază pe care am lucrat-o și la antrenamente, pe variantele de a continua jocul după anumite devieri.”, a spus Daniel Popa, pentru Playsport.

„Să nu uităm cum ne-au egalat campionatul trecut dintr-un ofasid de doi metri. E meciul în care am condus mereu, chiar cu doi oameni în minus, dar Rapidul a egalat la 2 după un gol neregulamentar. Atunci am fost noi mai vocali, acum ei. E însă o diferență. Sezonul trecut nu exista VAR, acum arbitrul a avut posibilitatea să consulte imaginile video. Nu mă pronunț însă asupra validității golului lor, nu sunt un specialist.”, a mai spus atacantul, pentru sursa citată.

Chindia a obținut astfel prima victorie a sezonului, în timp ce Rapid a rămas pe locul 2, dar la 3 puncte de liderul Farul (27 de puncte).