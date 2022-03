Dennis Man a marcat un gol în remiza cu Israel – România, scor 2-2. Jucătorul legitimat la Parma a menţionat că selecţionerul Edward Iordănescu a venit la naţională cu încredere în jucători.

“M-am simţit bine. Puţin pe final am resimţit un pic că am stat câteva zile bolnav. Într-un final mă bucur că am avut 90 de minute pe teren şi am ajutat echipa. Mister a venit cu încredere în noi, ne-a spus de la început asta. Noi îl susţinem şi suntem fericiţi să-l avem aici.

Numărul 10 e un tricou important pentru echipa naţională, dar pentru mine contează mai mult emblema din faţa lui decât ce scrie pe spate”, a spus Man la Pro X.

Fostul jucător legitimat la FCSB speră la calificarea la EURO 2024. “Cred că putem. În această seară per total am făcut o partidă bună, am arătat destul de bine”.

România a remizat, marţi, în deplasare, la Netanya, scor 2-2, într-un meci amical disputat cu reprezentativa Israelului. Tricolorii au condus cu 2-0.