Dănuț Lupu a analizat prestația lui Ianis Hagi la EURO 2024: ”Se vede că îi lipsește asta”

România va întâlni Slovacia, miercuri, de la ora 19:00, într-un meci decisiv pentru calificarea în optimi.

Dănuț Lupu a vorbit despre prestația lui Ianis Hagi la EURO 2024.

El a subliniat că decizia lui Edi Iordănescu de a-l introduce în teren nu a fost una inspirată, deoarece nu are încredere în propriile calități.

”Mi s-a părut că nu are încredere în el, se vede că nici la echipa de club nu joacă. În general a pasat în spate toate mingile pe care le-a avut, se vede că nu are nici jocuri în picioare. Nu cred că a fost o schimbare inspirată, la fel ca şi la Alibec. Olaru a alergat foarte mult, a fost în media echipei. De la Olaru nu ai pretenţiile pe care le are lumea de la Ianis, deci nu putem să îi comparăm. Toată lumea se aşteaptă ca Ianis să facă diferenţa, dar este foarte greu atâta timp cât nu joacă la echipa de club”, a spus Lupu, la Fanatik.

”Nu cred că Ianis i-a spus că nu poate să joace acolo, dacă tot îţi doreşti să joci, de ce joci aşa? Tu spui că nu poate să joace acolo, de ce-l mai bagi?”.

Și cu o zi înainte am spus că Ianis este singurul jucător, care poate să scoată un fault, să bată o lovitură liberă jucând într-o poziţie care îl avantajează. Din momentul în care a intrat a fost peste toţi mijlocaşii pe care i-am avut.

Dacă vrei să ataci şi să dai o pasă, Ianis era singura soluţie pentru mijlocul terenului. Nu puteai să îl scoţi pe Man pentru că a jucat bine, iar Ianis poate să joace în zona centrală în locul lui Stanciu”, a spus Şumi.

În plus, Dănuţ Lupu a analizat despre evoluţia lui Nicolae Stanciu.

”Stanciu trebuia schimbat în minutul 20, cu scuzele de rigoare. Eu spun asta după ce am văzut meciul 90 de minute, nici nu a ajuns să tragă la poartă. Toate duelurile le-am pierdut cu Belgia”.