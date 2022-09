Dănuț Lupu, mesaj categoric în privința meciului Dinamo – CSA Steaua: „Nu poate fi considerat un derby între două echipe din Liga 2!”

Dinamo și CSA Steaua se vor întâlni în această seară în cadrul etapei a 6-a din Liga 2. Lumea fotbalului românesc are păreri împărțite în ceea ce privește clasificarea acestei partide drept un derby sau un simplu meci.

Dănuț Lupu, angajat la clubul CS Dinamo, nu consideră că partida ce va avea loc în această seară este un derby. Iată cum a comentat.

„Derby e doar atunci când două echipe se bat la titlu!”

„Îmi cer scuze față de cei care susțin și cei care sunt ’câini până la moarte’, dar nu poate fi considerat un derby un meci între două echipe din Liga 2. Derby e doar atunci când două echipe se bat la titlu.

Probabil că o să fie multă lume la stadion, dar eu mi-aș fi dorit ca dinamoviștii să vină în număr mare la stadion la toate meciurile, nu doar la partidele cu CSA Steaua. Iubești echipa în fiecare zi, nu doar duminica”, a afirmat Dănuț Lupu, pentru Digi Sport.

Scandalul de la Dinamo, rezolvat printr-o fuziune a celor 3 cluburi!?

„Eu spun asta de o lună (n.r. – în momentul în care echipa din Liga 2 ar scăpa de datorii, nimeni nu ar avea nimic împotrivă să fie un singur Dinamo) Am fost primul care a spus că vreau ca din trei echipe să facem un singur Dinamo, ca acela care a fost până în 19998-2000. E greu, pentru că cei de la FC Dinamo, cu părere de rău o spun, nu reușesc să găsească pe nimeni care să-i susțină.

Plus că cei de acolo trebuie sa fie mai sinceri cu lumea. Când vor spune tot adevărul, legat de această echipă și datoriile reale pe care le are, atunci vor găsi și un investitor. Nu pot spune eu adevărul, pentru că nu am nicio treabă la acea echipă”, a mai spus Lupu, pentru sursa citată.

Înaintea confruntării directe, CSA Steaua ocupă locul 6 cu 10 puncte, în timp ce Dinamo se află pe locul 12 cu doar 6 puncte.