Dario Bonetti la Dinamo, o poveste cu multe amintiri: „A intrat nervos, a spart tabla”

Dario Bonetti a ajuns din nou la Dinamo, după ce l-a înlocuit pe Dușan Uhrin Jr., și este în fața redebutului său pe banca ”alb-roșilor”.

Formația din Ștefan cel Mare joacă primul meci din noul sezon al Ligii 1 diseară, cu FC Voluntari, de la ora 20:30.

Tehnicianul italian va ajunge la al treilea mandat la Dinamo, prilej pentru foștii atacanți, Marius Niculae și Ionel Dănciulescu, să-și aminteasă de vremurile în care aceștia se aflau sub comanda lui Bonetti în Ștefan cel Mare.

”A ales antrenorul care era la indemână, Dario nu are nevoie de bani, are o situație foarte bună. Cu el am cucerit ultimele trofee, merită să-i dăm credit, dar până nu se ridică interdicția la transferuri, Dinamo nu are nicio șansă.

Este adeptul unei pregătiri fizice foarte dură, ne ținea mult pe teren, noi ca atacanți ne cam plictiseam, ca fost fundaș lucra mai mult pe partea defensivă.

Țin minte ce s-a întâmplat la ”minunea de la Liberec”: conducerea nu voia ca titularii să faca deplasarea, voia să menajeze mai mulți jucători, urma derby-ul cu FCSB, câștigat prin golul lui Tamaș. Dar el a luat tot lotul acolo, a crezut că poate răsturna scorul”, a declarat Marius Niculae, pentru Digi Sport.

”Eu am fost unul dintre preferații dânsului. Am jucat un meci la Mediaș, a fost 2-2, iar după final, a intrat nervos, a spart tabla pe care ne descria diverse momente de joc. Vorbea în italiană, dar am înțeles tot.

Și le-a zis tuturor, arătând spre mine: Uitați-vă la omul ăsta, poate l-am nedreptățit, dar nu a păcălit fotbalul, luați exemplu de la el! Atunci l-am iertat pentru tot”, a dezvăluit și Ionel Dănciulescu.

Dario Bonetti este ultimul antrenor care a adus trofee în Ștefan cel Mare: Cupa și Supercupa României. în anul 2012.

