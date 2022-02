Darius Olaru a explicat cheia succesului în meciul cu Chindia: “S-au retras cam mult după pauză”

FCSB a revenit de la 0-2 și a învins-o pe Chindia Târgoviște, cu scorul de 3-2, într-un meci disputat duminică, pe Arena Națională, în cadrul etapei a 26-a a Ligii I.

Darius Olaru a vorbit despre revenirea vicecampioanei, în partida cu formația dâmbovițeană.

”A fost o partidă foarte grea. Din păcate, prima repriză nu am reuşit să pasăm mult mai repede mingea şi ne-au prins pe contraatac. Ne-au dat şi acel gol cu faza fixă, execuţie frumoasă. După pauză, am intrat mult mai bine. Mult mai conectati. Am reuşit să întoarcem şi ne bucurăm de cele 3 puncte.

Cred că s-au retras şi ei puţin cam mult după pauză. Nu ştim de ce. Am reuşit să îi desfacem mult mai bine şi am reuşit să marcăm 3 goluri. A fost foarte bine lângă Edjouma, este un jucător foarte bun. Vom vedea pe viitor cine va juca. Este un băiat de treabă şi sperăm să îl băgăm cât mai repede în grup.

A reuşit şi CFR-ul să câştige pe final, după mai mult ghinion, au reuşit şi ei. Continuăm lupta acolo. Sunt 6 puncte. Luptăm pentru fiecare punct să stăm aproape. La pauză am vorbit, am avut o discuţie între noi şi am reuşit să întoarcem”, a spus Darius Olaru, la finalul meciului, la Telekom Sport.

FCSB ocupă locul secund în clasamentul Ligii 1, cu 58 de puncte, în timp ce Chindia e pe 11, cu 28 de puncte. Lider e CFR Cluj, cu 64 de puncte.