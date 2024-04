Darius Olaru, precaut chiar și după victoria cu CFR Cluj: „Treaba nu este încheiată, mai avem de tras!”

FCSB a mai făcut un pas important către titlu. Trupa pregătită de Elias Charalambous a câștigat cu 1-0 pe terenul celor de la CFR Cluj.

După meci, Darius Olaru a îndemnat la calm. Mijlocașul bucureștenilor a fost încântat de victoria obținută, însă consideră că misiunea echipei sale nu s-a încheiat încă.

„Treaba nu este încheiată, mai avem de tras!”

„Cred că am făcut un meci foarte bun. Am reușit să menținem posesia, am reușit să avem ocazii, am știut și să suferim. Ne bucurăm, am muncit foarte mult pentru acest meci. Am muncit șapte-opt luni pentru un meci de acest gen.

Fanii noștri au fost minunați, le dedicăm lor victoria.

Treaba nu este încheiată, mai avem de tras. Știm că suntem foarte aproape, dar trebuie să ne gândim la următoarea partidă.

Au fost și unele momente mai dificile, dar am știut să facem față, ne-am maturizat. Trebuie să lucrăm în continuare și să fie anul nostru.

E foarte dulce victoria aici. Tot timpul am avut meciuri dificile”, a spus Darius Olaru, după ce FCSB a învins CFR Cluj.